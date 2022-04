Meta: la holding di Facebook riporta utili migliori delle attese, titolo schizza +18% a Wall Street

Laura Naka Antonelli 28 aprile 2022 - 07:21

MILANO (Finanza.com)

Rally scatenato per il titolo Meta (la holding a cui fanno capo i social network Facebook e Instagram e l'APP di messaggistica WhatsApp), dopo la pubblicazione di una trimestrale migliore delle attese. Il titolo schizza del 18% nelle contrattazioni afterhours di Wall Street. Meta ha comunicato che l'utile per azione relativo al primo trimestre dell'anno si è attestato a $2,72, meglio dei $2,56 attesi; il fatturato è stato pari a $27,91 miliardi, a un livello inferiore rispetto ai $28,2 miliardi stimati. Il numero di utenti attivi giornalieri è stato di 1,96 miliardi, contro gli 1,95 miliardi attesi, mentre gli utenti attivi mensili sono stati 2,94 miliardi, contro i 2,97 miliardi stimati.Il fatturato medio per utente (ARPU) si è attestato a $9,54, meglio dei $9,50 attesi. Diverse voci di bilancio hanno disatteso le stime, e il fatturato, in crescita del 7%, ha segnato una crescita a una cifra su base percentuale per la prima volta nei dieci anni di storia di Facebook, facendo tra l'altro peggio del +7,8% atteso dal consensus. Per il secondo trimestre dell'anno, Meta stima inoltre un fatturato tra i$28 miliardi e i $30 miliardi, livello inferiore rispetto ai $30,6 miliardi attesi dagli analisti.