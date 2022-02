Meta: Zuckerberg incontra i suoi dipendenti e svela i nuovi slogan e il cambio di rotta

Alessandra Caparello 16 febbraio 2022 - 10:55

MILANO (Finanza.com)

“Muoversi velocemente", "costruire cose fantastiche" e "vivere nel futuro" sono stati tra i nuovi valori interni di Meta introdotti da Mark Zuckerberg nel corso di una riunione in cui il CEO ha svelato una serie di nuovi slogan e cambiamenti di branding interno alla società, precedentemente chiamata Facebook.In un post condiviso sulla propria pagina Facebook, Zuckerberg ha detto che Meta è ora "una società di metaverso, che costruisce il futuro della connessione sociale" piuttosto che solo una società di social media. Dopo il recente cambio di nome, Zuckerberg ha detto che voleva ricalibrare le politiche aziendali e i valori - che non erano stati aggiornati dal 2007. L'incontro arriva mentre i dipendenti affrontano il rapido spostamento dell'azienda dal business dei social media che ha trascorso decenni a costruire. Gli ingegneri di Instagram e Facebook sono stati incoraggiati a fare domanda per posti di lavoro nei dipartimenti del metaverso e della realtà artificiale della società, e Meta ha assunto migliaia di nuovi lavoratori da aziende rivali come Apple. I dipendenti non sono gli unici spaventati dai cambiamenti: anche gli investitori sembrano diffidenti. Le azioni di Meta hanno subito un crollo storico dopo l'ultimo rapporto sui guadagni, portando l'azienda a perdere più di 230 miliardi di dollari di valore di mercato.