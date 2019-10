Merck: titolo in rialzo +3% dopo utili e fatturato migliori delle attese. Colosso migliora stime

Laura Naka Antonelli 29 ottobre 2019 - 14:07

MILANO (Finanza.com)

Merck ha reso noto di aver riportato utili e un fatturato al di sopra delle attese, rivedendo al rialzo l'outlook dell'intero anno.Gli utili netti si sono attestati a $1,90 miliardi, o 74 centesimi per azione, rispetto agli $1,95 miliardi, o 73 centesimi per azione, dello stesso periodo dell'anno scorso.Escluso l'impatto degli oneri straordinari, l'eps su base adjusted è salito a $1,51 dai precedenti $1,19 per azione, meglio degli $1,24 stimati dagli analisti di FactSet.Il fatturato è salito del 15% a $12,40 miliardi, più degli $11,64 miliardi attesi.Per il 2019, Merck ha rivisto al rialzo le stime sull'eps adjusted dal precedente range compreso tra $4,84 e $4,94 al nuovo range tra $5,12 e $5,17. Il fatturato è stimato ora tra $46,5 miliardi a $47 miliardi, rispetto al precedente range compreso tra $45,2 miliardi e $46,2 miliardi.