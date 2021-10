Merck resta sotto i riflettori con farmaco anti Covid. Per Equita "terapia antivirale come integrazione dei vaccini"

Redazione Finanza 4 ottobre 2021 - 16:02

MILANO (Finanza.com)

Merck resta sotto i riflettori del mercato. Venerdì scorso il gruppo assieme al partner Ridgeback Biotherapeutics hanno annunciato i dati interim di fase 3 del farmaco Molnupiravir, un antivirale che ha ridotto, nel campione analizzato di 775 pazienti adulti con forme di Covid-19 moderate, del 50% il rischio di ospedalizzazione. Le società hanno chiesto l’approvazione alla Fda del nuovo farmaco e alle atre agenzie internazionali. Gli analisti di Equita ricordano come il Governo Usa abbia comprato per ora 1,7 milioni di dosi a 700 dollari e la produzione del farmaco è attesa nel 2021 a 10 milioni di dosi. "Vediamo la terapia antivirale non tanto come alternativa ma piuttosto come integrazione dei vaccini e pertanto non stimiamo una riduzione del mercato potenziale di questi ultimi anche se è possibile che il tasso di adozione scenda", segnalano gli esperti della sim milanese.