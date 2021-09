Merck compra Acceleron Pharma, deal da 11,5 mld$

Redazione Finanza 30 settembre 2021 - 16:17

MILANO

Il big farmaceutico Usa Merck ha ufficializzato l'acquisizione di Acceleron Pharma. Dopo le anticipazionidei giorni scorsi del Wall Street Journal, le due società hanno annunciato oggi di avere stretto un accordo definitivo in base al quale Merck, attraverso una controllata, acquisirà Acceleron per 180 dollari per azione in contanti per un valore complessivo approssimativo di 11,5 miliardi di dollari. La transazione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2021.