Merck & Co. verso l'acquisto di Acceleron Pharma (WSJ)

Daniela La Cava 28 settembre 2021 - 09:58

MILANO (Finanza.com)

Merck & Co. è in trattative avanzate per acquisire Acceleron Pharma. Lo riporta il "Wall Street Journal", citando persone vicine al dossier. Si tratta di una mossa che andrebbe a rafforzare il business delle malattie rare del gigante farmaceutico. "L'accordo per Acceleron, che ha un valore di mercato di circa 11 miliardi di dollari, potrebbe essere annunciato questa settimana", hanno dichiarato le fonti.