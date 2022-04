Mercato lavoro Usa: richieste sussidi disoccupazione in calo a 184.000, minimi in 53 anni

Redazione Finanza 21 aprile 2022 - 14:45

MILANO (Finanza.com)

Nella settimana terminata il 16 aprile, il numero dei lavoratori degli Stati Uniti che hanno fatto richiesta per la prima volta per ricevere i sussidi di disoccupazione è sceso a 184.000 unità, più delle 180.000 unità previste dal consensus degli analisti, rispetto alle 186.000 unità della settimana precedente (dato rivisto al rialzo dalle 185.000 inizialmente comunicate). Il dato rimane ai minimi degli ultimi 53 anni.La media mobile in quattro settimane è salita a 177.250 unità dalle 172.750 unità della settimana precedente.Il numero dei lavoratori americani che continuano a beneficiare dei sussidi di disoccupazione è di 1,417 milioni di unità, in calo rispetto agli 1,475 milioni della settimana precedente, a un valore inferiore rispetto agli 1,455 milioni attesi, al valore più basso dal 21 febbraio del 1970.