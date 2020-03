Mercati: volatilità ancora alle stelle, Vix sopra quota 80

Daniela La Cava 17 marzo 2020 - 13:28

MILANO (Finanza.com)

Suimercati la volatilità non accenna a placarsi. Lo segnala l'andamento dell’indice di volatilità Vix (indica la volatilità implicita a 30 giorni dell’S&P 500 e viene identificato come una misura della paura degli investitori), che viaggia in area 82,07 punti.