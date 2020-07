Mercati visti deboli: tra i temi da seguire c'è la Fed

Daniela La Cava 29 luglio 2020 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

Si preannuncia un avvio all’insegna delle debolezza per i mercati europei (Piazza Affari compresa) dopo la chiusura in rosso di Wall Street. I mercati guardano oggi alla riunione della Fed, ma anche all'evoluzione dei contagi che torna a far salire i timori tra gli investitori di una seconda ondata. Per quanto riguarda la Fed, culmina stasera la due giorni di riunioni del Fomc che annuncia stasera la decisione di politica monetaria. La maggior parte degli analisti non si aspetta alcuna novità."Nonostante tutto l'ottimismo per un nuovo programma di stimolo statunitense, le crescenti speranze di un vaccino e la probabilità che le banche centrali mantengano la politica monetaria con tassi bassi - segnala Michael Hewson, chief market analyst di CMC Markets UK - i nuovi casi di coronavirus che sono segnalati in tutto il mondo smorza le speranze di un recupero a forma di V".In questo contesto prosegue la stagione delle trimestrali, entrata nel vivo anche Piazza Affari che vede in primo piano alcune big del Ftse Mib, tra cui Saipem. Quest’ultima ha alzato il velo stamattina sui conti del secondo trimestre 2020 che vedono una perdita di 616 milioni di euro e ricavi sotto le attese del mercato. Nel corso della seduta sono attesi anche i numeri di Amplifon, Banca Generali, Enel, Snam, Terna.