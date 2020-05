Mercati: nuovi rialzi solo con cura a Covid, healthcare e IT i settori su cui puntare (analisti)

Redazione Finanza 13 maggio 2020 - 16:43

MILANO (Finanza.com)

Atteggiamento relativamente cauto sull'azionario. E' la view espressa da Lombard Odier nel suo contributo settimanale sul Covid-19. "Il successo delle misure di confinamento e lo straordinario sostegno delle banche centrali e dei governi di tutto il mondo hanno ridotto i rischi di coda a breve termine - rimarcano gli esperti della banca privata ginevrina - ma attualmente gli aspetti positivi sembrano limitati, a meno che un’importante scoperta legata a una cura per il coronavirus non acceleri il processo di riapertura.Lombard Odier, che negli ultimi mesi ha aumentato il profilo di liquidità dei portafogli e rafforzato gli scudi degli stessi mantenendo un leggero sottopeso nel comparto azionario. Questo riflette anche il rischio di bassi prezzi del petrolio. "Dopo la pandemia, ci aspettiamo una crescita sostenuta dei settori IT e healthcare, che dominano gli indici azionari statunitensi", concludono.