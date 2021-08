Mercati: mood positivo Wall Street destinato a rimanere in vista di Jackson Hole (analisti)

Redazione Finanza 24 agosto 2021 - 15:39

MILANO (Finanza.com)

"Le azioni statunitensi hanno iniziato la settimana con una nota positiva tra l'approvazione della FDA per il vaccino Pfizer e BioNTech, Comirnaty. Questo è quello che dicono i titoli, ma c'è di più a giustificazione del rally di ieri. Venerdì, il presidente della Federal Reserve (Fed) di Dallas, Robert Kaplan, ha affermato che l'aumento dei casi di Covid e le tensioni economiche che ne derivano lo portano ad adeguare la sua opinione sull'idea di eliminare lo stimolo della Fed. Ora pensa che potrebbe non essere il momento giusto. Ed è esattamente ciò che il mercato sperava di sentire da un membro che, finora, stava sostenendo che un tapering anticipato", commenta Ipek Ozkardeskaya, analista senior di Swissquote.Secondo l'esperto i commenti accomodanti di Kaplan, combinati con i dati Pmi di luglio deboli, hanno dato impulso alle colombe della Fed quando mancano pochi giorni dal discorso a Jackson Hole di Jerome Powell facendo registrare nuovi record agli indici statunitensi."Personalmente ritengo che il mood positivo del mercato azionario americano sia destinato a rimanere in vista della riunione di Jackson Hole, poiché il presidente della Fed Jerome Powell ha potuto solo ammorbidire il tono da falco dei verbali del FOMC della scorsa settimana - afferma ancora Ipek OzkardeskayaI casi di Covid in aumento e i dati deboli possono solo mantenere la Fed all'erta e riluttante ad agire in maniera prematura. E questo è, al momento, tutto ciò che il mercato vuole sentire".