Mercati: mercoledì la Fed, attesa per Zew per valutare primi potenziali impatti coronavirus

Daniela La Cava 14 marzo 2020 - 18:32

MILANO (Finanza.com)

"Tutti gli occhi saranno puntati su autorità politiche e monetarie, impegnate a fare quanto possibile per contenere l’impatto sanitario ed economico dell’epidemia. Presto si arriverà al classico dilemma: più stringenti saranno le limitazioni alle normali attività quotidiane, più gravi saranno i danni economici e quindi più ampi gli stimoli necessari". E' quanto scrive nel commento settimanale Stefan Rondorf, senior investment strategist, Global Economics & Strategy di Allianz Global Investors.A guadagnarsi la scena sarà la Federal Reserve (Fed) che si riunirà la prossima settimana, a distanza di qualche settimana dal taglio a sorpresa dei tassi annunciato lo scorso 3 marzo. "Probabilmente mercoledì la Federal Reserve annuncerà un nuovo taglio dei tassi dopo la riunione prevista. Crediamo che l’istituto abbasserà i tassi sui Fed fund attorno allo zero", indica Rondorf sottolineando che i dati economici passeranno in secondo piano. "Noi guarderemo anzitutto alle statistiche settimanali (e quindi recenti) sulle prime richieste di sussidi di disoccupazione negli USA, attese per giovedì - spiega -. Gli indicatori anticipatori come lo US Empire Manufacturing Index (lunedì) e gli indici del sentiment come lo ZEW tedesco (giovedì) ci daranno una prima idea del potenziale impatto del coronavirus sul settore manifatturiero e sui mercati finanziari".