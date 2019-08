Mercati guardano alla Fed, con appuntamento Jackson Hole (analisti)

Daniela La Cava 19 agosto 2019 - 08:19

MILANO (Finanza.com)

I mercati torneranno a guardare alla Federal Reserve (Fed) nel corso della settimana appena iniziata. "Tutti gli occhi saranno rivolti al simposio annuale di Jackson Hole - afferma Michael Hewson, chief market analyst di CMC Markets UK -, soprattutto perché gli ultimi dati economici statunitensi mostrano pochi segni di un forte rallentamento, nonostante il mercato prezzi una prospettiva di un taglio dei tassi di 50 punti base il mese prossimo. Questa divergenza nelle aspettative sarà probabilmente testata nei prossimi giorni". Il consueto meeting di fine agosto a Jackson Hole si terrà dal 23 al 25.Per Hewson gli investitori stanno ancora cercando di destreggiarsi in un cocktail di rischi per gli Usa, il commercio cinese, la prospettiva di un'escalation delle tensioni a Hong Kong, un rallentamento dell'economia globale, la Brexit, l'incertezza politica in Italia e le tensioni tra Stati Uniti e Iran, che ha contribuito ad allontanare gli acquisti dalle azioni e versoi cosiddetti beni rifugio come l'oro, il franco svizzero e i titoli di stato e, nel frattempo, ha portato un aumento significativo della volatilità del mercato nelle ultime due settimane.