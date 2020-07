Mercati europei verso un avvio prudente su nuovi contagi Usa

Daniela La Cava 8 luglio 2020 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

I mercati europei si preparano a un avvio sotto la parità. In una giornata scarna di dati macro, l'attenzione sarà rivolta al record di contagi negli Usa. I nuovi casi sarebbero, infatti, 60.209 nelle ultime 24 ore secondo i dati della Johns Hopkins University. Si guarda anche all'incontro voluto dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a cui prenderà parte David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, Angela Merkel, cancelliera tedesca, e Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, per fare il punto in vista del Consiglio europeo.