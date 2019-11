Mediobanca, fisco: nel 2014-2018 Apple ha risparmiato €25 mld

Alessandra Caparello 27 novembre 2019 - 15:59

MILANO (Finanza.com)

Circa la metà dell’utile ante imposte delle WebSoft è tassato in Paesi a fiscalità agevolata, con conseguente risparmio fiscale cumulato di oltre 49 mld nel 2014-2018.Così emerge dal focus sulle Websoft realizzato dall'area studi di Mediobanca secondo cui il tax rateeffettivo delle multinazionali WebSoft è pari al 14,1%, ben al di sotto di quello nominale del 22,5%. Nel periodo 2014-2018 la tassazione in Paesi a fiscalità agevolata ha determinato per Apple un risparmio fiscale cumulato che sfiora i €25 mld.