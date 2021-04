McDonald: utili e fatturato I trimestre battono stime, vendite comparate a livello pre-pandemia grazie a forza Usa

Laura Naka Antonelli 29 aprile 2021 - 15:29

MILANO (Finanza.com)

McDonald's ha annunciato di aver concluso il primo trimestre dell'anno riportando un utile netto di $1,54 miliardi, o di $2,05 per azione, in crescita rispetto agli $1,11 miliardi, o $1,47 per azione, dello stesso periodo dell'anno precedente.Escludendo le voci di bilancio straordinarie, l'attivo per azione si è attestato a $1,92, meglio degli $1,81 per azione attesi dagli analisti intervistati da Refinitiv.Il fatturato è stato pari a $5,12 miliardi su base netta, in rialzo del 9% su base annua, meglio dei $5,03 miliardi attesi.Su base globale, le vendite comparate sono cresciute del 7,5%, superando i livelli del 2019, precedenti dunque all'esplosione della pandemia Covid-19. La crescita è stata solida soprattutto negli Stati Uniti, mercato dove le vendite su base comparata sono balzate del 13,6%.Al di fuori del mercato americano, le vendite su base comparata sono salite dello 0,6% nel Regno Unito, in Australia e in Francia. Il titolo sale in premercato di mezzo percentuale circa.