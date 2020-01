McDonald's: vendite oltre le attese nel trimestre. Titolo in forte rialzo a Wall Street

Alessandra Caparello 29 gennaio 2020 - 17:20

MILANO (Finanza.com)

Vendite a perimetro costante in crescita del 5,9% contro il +5,2% atteso dagli analisti per il colosso dei fast-food americano McDonald nel quarto trimestre.L'utile per azione adjusted si è attestato a 1,97 dollari (consensus 1,96 dollari). Il gruppo ha annunciato maggiori investimenti in tecnologia e ricerca nel 2020, scommettendo al contempo su negozi rinnovati e nuovi menu per attirare più clienti e guadagnare quote di mercato. L'amministratore delegato Chris Kempczinski, che ha assunto la guida del gruppo a novembre dopo la destituzione del precedente CEO, ha dichiarato che la crescita delle vendite paragonabile a livello globale nel 2019 è stata la più alta della catena da oltre 10 anni a questa parte.