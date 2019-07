McDonald's: vendite globali in aumento oltre le stime grazie ai nuovi menù

Alessandra Caparello 26 luglio 2019 - 16:35

MILANO (Finanza.com)

Nuovi menu, espansione dei servizi di consegna e negozi potenziati dal punto di vista tecnico sono i tre fattori che hanno decretato il successo delle vendite trimestrali per McDonald’s.La catena di fast food ha battuto le aspettative degli analisti, registrando a livello globale vendite in salita del 6,5% oltre le stime previste del 5,08 per cento e questo grazie al buon andamento in Regno Unito, Francia e Germania. Nel secondo trimestre conclusosi il 30 giugno, le vendite nei ristoranti statunitensi aperti da almeno 13 mesi sono anch’esse aumentate del 5,7%, al di sopra della crescita del 4,47% attesa dagli analisti, secondo i dati IBES di Refinitiv e questo grazie ai vantaggi derivati da alcune offerte nazionali e locali come la ‘Mix and Match’.Il fatturato totale è rimasto invariato a 5,34 miliardi di dollari, leggermente al di sopra delle aspettative di 5,33 miliardi di dollari. L'utile netto è aumentato dell'1,38% a 1,52 miliardi di dollari. A Wall Street il titolo McDonald's al momento segna un rialzo dell’1,13% a 216,67 dollari.