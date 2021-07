McDonald's: utili e fatturato battono le attese, bilancio riceve assist dai BTS Meal

Laura Naka Antonelli 28 luglio 2021 - 13:48

MILANO (Finanza.com)

Diffusi in premercato i risultati di bilancio del colosso dei fast food McDonald's, che ha annunciato di aver concluso il secondo trimestre con un utile per azione adjusted pari a $2,37, meglio dei $2,11 per azione stimati dagli analisti interpellati da Refinitiv.L'utile netto del secondo trimestre fiscale del colosso dei fast food si è attestato a $2,22 miliardi, o $2,95 per azione, in crescita rispetto ai $483,8 milioni, o 65 centesimi per azione, dello stesso periodo dell'anno precedente.Il titolo McDonald's scende tuttavia in premercato dello 0,10%.Il fatturato è ammontato a $5,89 miliardi, rispetto ai $5,6 miliardi previsti. Le vendite globali su base comparata sono aumentate del 40,5% su base annua.Negli Stati Uniti, le vendite comparate sono salite del 25,9%.McDonald's ha spiegato la solidità del proprio fatturato con le buone vendite del suo nuovo sandwich di pollo, lanciato a febbraio, e la collaborazione lanciata con la band musicale BTS, che si è tradotta nel lancio dei BTS Meal, menu che includono i McNuggets e salse speciali.