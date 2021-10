McDonald's: titolo in rialzo di oltre +3% con utili e fatturato III trimestre migliori delle stime

Laura Naka Antonelli 27 ottobre 2021 - 14:30

Titolo di McDonald's in rialzo fin oltre il 3% a Wall Street, dopo che il colosso americano dei fast food ha reso noto di aver concluso il terzo trimestre dell'anno con utili e un fatturato migliori delle attese, grazie al recupero delle vendite internazionali.L'eps adjusted si è attestato a $2,76, rispetto ai $2,46 attesi dagli analisti; il fatturato è stato pari a $6,2 miliardi, meglio dei $6,04 miliardi stimati e in crescita del 14% su base annua.L'utile netto è stato di $2,15 miliardi, in crescita rispetto agli $1,76 miliardi del terzo trimestre del 2020.In tutto il mondo, le vendite su base comparata di McDonald's sono cresciute del 12,7% su base annua, grazie ai prezzi più elevati e al lancio di nuovi menu.