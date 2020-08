Maxi-ordine di e-camion, titolo Nikola schizza a +22% a Wall Street

Redazione Finanza 10 agosto 2020 - 17:26

MILANO (Finanza.com)

Balzo fino a +22% per le azioni Nikola a Wall Street dopo che la società ha confermato un ordine di migliaia di camion completamente elettrici. L’ordine include 2.500 telai elettrificati per Republic Services, con la possibilità di aumentare l’ordine fino a 5.000 unità. Il fondatore presidente esecutivo di Nikola, Trevor Milton, ha affermato che il mercato dei rifiuti è uno dei mercati più stabili del settore e fornisce valore per gli azionisti a lungo termine.Nikola prevede che la produzione e il collaudo dei camion avverrà all’inizio del 2022, con consegne nel 2023. Gli e-camion di Nikola secondo la società dovrebbero offrire fino a 150 miglia con una singola carica, superando gli attuali concorrenti con motorizzazione diesel e gas naturale.Nikola ha anche rimarcato che l’ordine è il più grande nel settore dei rifiuti e segnala l’impegno di Republic Services per i veicoli a emissioni zero. “Questo è un punto di svolta”, ha detto in un comunicato il CEO di Nikola, Mark Russell.