Match Group balza del 9% nel pre-market a Wall Street, titolo entrerà nell'S&P 500

Daniela La Cava 7 settembre 2021 - 15:09

MILANO (Finanza.com)

Movimenti in deciso rialzo nel pre-mercato a Wall Street per Match Group. Il titolo del gruppo Usa proprietario di alcune piattaforme di incontri online come Tinder sale di oltre il 9% in scia alla notizia del suo ingresso nell'indice S&P 500 al posto di Perrigo che entrerà a far parte dell'S&P MidCap 400. Il passaggio di Match Group avverrà a partire dal prossimo 20 settembre 2021.