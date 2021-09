Market mover: l'agenda macro di mercoledì 22 settembre

Daniela La Cava 22 settembre 2021 - 08:05

MILANO (Finanza.com)

Protagoniste indiscusse di giornata sono le banche centrali. Dopo le decisioni della People's Bank of China (PBoC) e seguono quelle della Bank of Japan (BoJ). Per gli Usa si attendono le vendite di case esistenti, ma soprattutto le indicazioni della Fed in tema di politica monetaria. Attesa a partire dalle 20:30 ora italiana la conferenza del presidente Jerome Powell che illustrerà le decisioni prese. La giornata culmina con la riunione della banca centrale del Brasile.