Market mover: l'agenda macro di lunedì 28 giugno 2021

Daniela La Cava 28 giugno 2021 - 07:44

MILANO (Finanza.com)

La settimana prende il via con pochi dati macro di rilievo. Nel corso della seduta è previsto per gli Stati Uniti il dato sull'attività manifatturiera della Fed di Dallas. Da monitorare nel pomeriggio i discorsi di Jens Weidmann, presidente della Bundesbank e componente del consiglio direttivo della Banca centrale europea, e quello di Luis de Guindos, vicepresidente della Bce, nel corso dell'Euro Finance Summit. Sotto la lente anche l'intervento di John Williams, presidente della Federal Reserve Bank of New York (Fed votante), con il discorso all'incontro organizzato dalla BIS.