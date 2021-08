Market mover: l'agenda macro di 11 agosto 2021

Daniela La Cava 11 agosto 2021 - 07:53

MILANO (Finanza.com)

L'agenda di mercoledì 11 agosto prevede per la Germania il dato finale sull'inflazione di luglio. Stesso dato in uscita alle 10 per l'Italia. Market mover di giornata è l'inflazione negli Usa. Sono inoltre previste le indicazioni sulle scorte e la produzione di greggio per gli Stati Uniti.