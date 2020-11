Market mover: l'agenda di mercoledì 4 novembre

Daniela La Cava 4 novembre 2020 - 07:17

MILANO (Finanza.com)

Mentre si attende ancora l'esito del voto delle presidenziali Usa, il calendario macro di mercoledì 4 novembre prevede il Pmi servizi per le principali economie della zona euro, tra cui l'Italia. Prime indicazioni per il mercato del lavoro americano di ottobre, con la diffusione del sondaggio ADP per il settore privato. Sempre per gli Usa in arrivo l'indice ISM servizi.Per la stagione degli utili attesa oggi a Piazza Affari per i numeri di alcune big del Ftse Mib, tra cui Intesa Sanpaolo e Snam.