Market mover: l'agenda di martedì 1 settembre

Daniela La Cava 1 settembre 2020 - 07:38

MILANO (Finanza.com)

Nella giornata odierna da monitorare oltre agli indici Pmi manifatturiero in Cina ed Eurozona, in anche il corrispettivo indice Ism negli Usa per il mese di agosto. In uscita anche il tasso di disoccupazione in Germania, Italia ed eurozona. Sempre per la zona euro si attende la lettura dell'inflazione ad agosto.