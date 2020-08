Market mover: l'agenda di lunedì 31 agosto

Daniela La Cava 31 agosto 2020 - 07:39

MILANO (Finanza.com)

Dopo le indicazioni macro in arrivo da Giappone e Cina, il calendario di giornata prevede la lettura finale del Pil italiano relativo al secondo trimestre e sempre per l'Italia la lettura preliminare di agosto dell'inflazione. Nel pomeriggio lo stesso dato è atteso per la Germania. Per gli Stati Uniti in uscita l'indice manifatturiero della Fed di Dallas.