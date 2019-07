Market mover: l'agenda di lunedì 15 luglio

Daniela La Cava 15 luglio 2019 - 08:03

MILANO (Finanza.com)

Avvio di ottava poco mosso dal punto di vista macro. Dopo l'aggiornamento con i dati arrivati questa mattina dalla Cina, nel corso della seduta è atteso dagli Stati Uniti il dato sulla manifattura Stato di New York per il mese di luglio, atteso in miglioramento. Nel pomeriggio si guarda anche al discorso di Williams, membro votante della Fed Votante.