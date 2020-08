Market mover: l'agenda di lunedì 10 agosto

Daniela La Cava 10 agosto 2020 - 08:10

MILANO (Finanza.com)

Pochi spunti macro in calendario oggi. Dopo i dati in arrivo dalla Cina, in particolare quello sull'inflazione, gli investitori si concentrano in mattinata sul Sentix, che misura la fiducia degli investitori nella zona euro. Per gli Stati Uniti si guarda al sondaggio Jolts (Job Openings And Labor Turnover Summary). Si tratta dell’indice che misura le offerte di lavoro negli Stati Uniti.