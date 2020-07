Market mover: l'agenda di giovedì 30 luglio

Daniela La Cava 30 luglio 2020 - 07:33

MILANO (Finanza.com)

Ricco di dati il calendario di giovedì 30 luglio. Da cerchiare in rosso il Pil tedesco relativo al secondo trimestre 2020 (si tratta della stima preliminare), ma anche il bollettino economico della Bce, e ancora il tasso di disoccupazione in Italia ed eurozona. Per gli Stati Uniti sotto la lente il Pil annualizzato del secondo trimestre (stima flash) e le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione.Per la stagione degli utili in Italia sotto la lente i risultati finanziari di A2A, Generali, Azimut, Cnh, Inwit, Leonardo, Mediobanca, Nexi, Prysmian, e Recordati.