Market mover: l'agenda di giovedì 29 aprile 2021

Daniela La Cava 29 aprile 2021 - 08:06

MILANO (Finanza.com)

Diversi gli spunti macro nell'agenda di giovedì 29 aprile 2021. Occhi puntati sul dato relativo all'inflazione in uscita in Spagna, ma anche in Germania (si tratta della stima preliminare di aprile). Per gli Usa, oltre alle consuete richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, in primo piano la pubblicazione del Pil annualizzato del primo trimestre. Secondo gli strategist di Mps Capital Services, da questo dato "dovrebbe emergere la forte sovraperformance dell’economia americana rispetto a quella europea, nei primi tre mesi dell'anno".