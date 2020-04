Market mover: l'agenda di giovedì 16 aprile

Daniela La Cava 16 aprile 2020 - 07:25

MILANO (Finanza.com)

Diverse le indicazioni in agenda giovedì 16 aprile. Si parte con il dato finale sull'inflazione in Germania. Sempre per la zona euro in uscita la produzione industriale. Spostando lo sguardo agli Stati Uniti si attende il dato settimanale sulle nuove richieste di sussidi di disoccupazione. In arrivo anche indicazioni dal comparto immobiliare americano, con i permessi edilizi e le nuove costruzioni abitative. In calendario anche le trimestrali di BlackRock, Honeywell e Morgan Stanley.