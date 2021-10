Market mover: l'agenda di giovedì 14 ottobre 2021

Daniela La Cava 14 ottobre 2021 - 08:06

MILANO (Finanza.com)

Dopo l'inflazione e i prezzi alla produzione in Cina, il calendario macro di giovedì 14 ottobre prevede per gli Stati Uniti l'aggiornamento settimanale con i sussidi alla disoccupazione, ma anche i prezzi alla produzione e i dati su scorte e produzione greggio. Per la stagione degli utili a Wall Street in primo piano i conti del terzo trimestre di Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley e Wells Fargo.