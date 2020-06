Market mover: l'agenda di giovedì 12 giugno

Daniela La Cava 12 giugno 2020 - 07:29

MILANO (Finanza.com)

Numerosi i dati macroeconomici in agenda venerdì 12 giugno. Si comincia con le indicazioni in arrivo dal Regno Unito: Pil e produzione industriale. Nel corso della mattinata si guarda poi al tasso di disoccupazione relativo al primo trimestre in Italia e alla produzione industriale per la zona euro. Nel pomeriggio per gli Stati Uniti in uscita la Fiducia dei consumatori elaborata dall'Università del Michigan. Si tratta della stima preliminare di giugno, attesa in miglioramento.