Macy's: utili e fatturato meglio delle attese. Il colosso dice no ad appello spin off, annuncia buyback da $2 miliardi. Titolo +8%

Laura Naka Antonelli 22 febbraio 2022 - 15:04

MILANO (Finanza.com)

Titolo Macy's in rialzo di oltre il 6% a Wall Street dopo la pubblicazione di una trimestrale migliore delle attese. Il titolo del colosso americano dei grandi magazzini è arrivato a balzare in premercato fino a +8% circa.La società ha autorizzato un nuovo piano di buyback azionario da $2 miliardi, annunciando un aumento dei dividendi pari a +5%.Nel trimestre terminato lo scorso 29 dicembre, Macy's ha riportato un utile netto in crescita a $742 milioni, o $2,44 per azione, rispetto ai $160 milioni, o 50 centesimi per azione, dello stesso trimestre dell'anno precedente. Escluse le voci di bilancio straordinarie, l'eps è stato pari a $2,45, meglio dei $2 attesi dagli analisti.Il giro d'affari è salito a $8,67 miliardi dai $6,78 miliardi precedenti, meglio degli $8,47 miliardi previsti.Macy's ha detto di rifiutare l'appello dell'investitore attivista Jana Partners di procedere allo spin off delle sue operazioni di e-commerce da quelle dei suoi punti vendita.