M&A tech Usa: Amd compra Pensando, deal da 1,9 mld$

4 aprile 2022

MILANO (Finanza.com)

M&A nel mondo tech statunitense. La californiana Amd ha annunciato l'acquisizione della startup cloud Pensando per una cifra pari a circa 1,9 miliardi di dollari. Con questa operazione il big americano dei chip punta a rafforzare i suoi prodotti per data center e capitalizzare la domanda in decisa espansione dai settori cloud e imprese. Il closing dell'operazione è previsto nel secondo trimestre 2022, una volta ottenuto il via libera da parte delle Autorità competenti.