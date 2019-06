M&A: Pfizer compra Array BioPharma, deal da 10,6 mld$

Daniela La Cava 17 giugno 2019 - 14:17

MILANO (Finanza.com)

La voglia di fusioni e acquisizioni resta alta a Wall Street. Protagonista Pfizer che ha annunciato di avere acquistato Array BioPharma per una cifra pari a 10,6 miliardi di dollari. Il big americano del settore farmaceutico ha messo sul piatto 48 dollari in azione, il 62% in più rispetto alla chiusura di venerdì scorso di Array. Entrambi i consigli di amministrazione delle due società hanno approvato il merger. Pfizer si attende di completare l'operazione nella seconda parte del 2019.