M&A: Gilead Sciences compra Immunomedics (farmaci contro il cancro), deal da 21 mld$

Daniela La Cava 14 settembre 2020 - 07:36

MILANO (Finanza.com)

Il tema delle fusioni e acquisizioni (merger and acquisition, solitamente conosciuto con l’acronimo M&A) resta uno dei temi principali in avvio di settimana. È infatti arrivata la notizia ufficiale che la società farmaceutica statunitense Gilead Sciences è pronta per acquisire il produttore di farmaci antitumorali Immunomedics per una cifra pari a 21 miliardi di dollari. Nel dettaglio, Gilead Sciences ha annunciato di avere raggiunto un accordo definitivo in base al quale acquisirà Immunomedics per 88 dollari per azione in contanti. Si tratta di un premio del 108% rispetto al prezzo di chiusura di Immunomedics a Wall Street dello scorso 11 settembre. La transazione, che valuta Immunomedics a circa 21 miliardi, è stata approvata all'unanimità sia dal consiglio di amministrazione di Gilead che da quello di Immunomedics. Il closing è atteso durante il quarto trimestre 2020."Questa acquisizione rappresenta un progresso significativo nel lavoro di Gilead per costruire un portafoglio oncologico forte e diversificato", commenta Daniel O’Day, ceo di Gilead Sciences.