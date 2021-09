Lucid vola a Wall Street, a fine ottobre arriva la berlina elettrica con più autonomia della Model S

Titta Ferraro 29 settembre 2021 - 15:13

MILANO (Finanza.com)

Tra un mese circa la californiana Lucid Motors renderà disponibile il modello Lucid Air Dream che promette un'autonomia di 100 miglia superiore rispetto alla Tesla Model S. L'annuncio arrivato ieri sta spingendo il titolo ch nel pre market segna +7% in area 26,3 $.La Lucid, il cui ceo Peter Rawlinson è un ex ingegnere capo della Tesla Model S, ha iniziato ieri la produzione delle sue auto Lucid Air nella fabbrica dell'Arizona con l'obiettivo di arrivare a una capacità produttiva di 90.000 veicoli all'anno nei prossimi due anni. La società ha aumentato la produzione totale pianificata della Lucid Air Dream Edition a 520 veicoli alla luce degli oltre 13.000 ordini ricevuti.La Lucid Air Dream Edition presenta un prezzo di 169.000 $ e stando alle valutazioni ufficiali dall'EPA (Environmental Protection Agency) statunitense vanta un'autonomia di ben 520 miglia (837 km), oltre 100 miglia in più rispetto alla Model S di Tesla, che però costa quasi la metà ($ 89.990).