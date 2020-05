Lavoro Usa: domani i dati di aprile, sotto la lente non-farm payrolls e disoccupazione

Daniela La Cava 7 maggio 2020 - 17:32

MILANO (Finanza.com)

I dati sul mercato del lavoro americano per il mese di aprile saranno al centro dei riflettori. Il tasso di disoccupazione, il salario medio orario e le non farm payrolls saranno pubblicati dal dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti a partire dalle 14.30 ora italiana.Intanto oggi pomeriggio sono arrivate le consuete indicazioni settimanali sulle nuove richieste di sussidi alla disoccupazione per la settimana chiusa al 2 maggio. In particolare, si sono registrate 3,169 milioni di nuove richieste. Gli analisti avevano stimato un dato pari a 3 milioni rispetto alle richieste della settimana precedente che erano state di 3,846 milioni (dato rivisto da 3,839 milioni)."Le richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono rallentate, ma non tanto quanto sperato", scrive James Knightley, chief international economist di Ing, secondo il quale "man mano che l'economia 'riaprirà' in maniera più ampia, questo processo dovrebbe accelerare". L'esperto sottolinea però che la "sofferenza economica derivante dalla disoccupazione di massa limiterà il processo di ripresa".