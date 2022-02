Lavoro Usa: dati a sorpresa positivi, ma "non si è ancora fuori pericolo"

Redazione Finanza 4 febbraio 2022 - 17:27

MILANO (Finanza.com)

"Il rapporto sui posti di lavoro negli Stati Uniti per il mese di gennaio diffuso oggi è stato inaspettatamente positivo su tutti i fronti e in tutti i settori, specialmente in quelli che stanno beneficiando delle riaperture. Anche gli aumenti salariali sono continuati e nel complesso continua il "muro di preoccupazione" nei confronti dell’inflazione". Così commenta i dati odierni Matt Peron, director of research di Janus Henderson Investors. "Di conseguenza, i timori che la Fed sia costretta ad agire con maggiore urgenza potrebbero tornare alla ribalta andando ad ostacolare il mercato azionario - aggiunge l'esperto -. I nostri timori che la prima metà del 2022 sarebbe stata 'agitata' per i mercati sono quindi ancora ancora validi e non siamo ancora fuori pericolo".