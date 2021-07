Lavoro Usa: Cesarano (Intermonte), "dati regalano alle Borse uno scenario ancora ideale"

Redazione Finanza 2 luglio 2021 - 16:35

MILANO (Finanza.com)

"La sintesi finale è che i dati di oggi regalano alle Borse uno scenario ancora ideale: segnali di miglioramento del mercato del lavoro, ma ad un ritmo più graduale, tale da allontanare per ora la percezione di una Fed nelle imminenze di agire anche su fronte tassi. In estrema sintesi miglioramento sì, ma senza fretta tale da stuzzicare le banche centrali a ritirare parte dell’accomodamento monetario". Questo il commento di Antonio Cesarano, chief global strategist di Intermonte, dopo la pubblicazione nel pomeriggio dei dati sul mercato del lavoro Usa per il mese di giugno. Un altro test importante è rappresentato dai dati sull’inflazione americana di dicembre attesi per il 13 luglio.