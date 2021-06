Jeff Bezos annuncia viaggio nello spazio con suo fratello con la sua Blue Origin prossimo 20 luglio

Laura Naka Antonelli 7 giugno 2021 - 14:32

MILANO (Finanza.com)

Jeff Bezos, fondatore del colosso dell'e-commerce Amazon, sarà il primo passeggero del primo volo spaziale che sarà lanciato il mese prossimo dalla sua società, Blue Origin.Blue Origin ha realizzato la navicella turistica New Shepard, che andrà per la prima volta nello spazio il prossimo 20 luglio, in occasione del 52esimo anniversario dell'atterraggio dell'uomo sulla Luna avvenuto con la missione di Apollo 11.Bezos farà il viaggio nello spazio insieme a suo fratello e al vincitore dell'asta che è stata lanciata lo scorso mese. L'offerta più alta è pari a $2,8 milioni ed è arrivata oggi, cinque giorni prima della chiusura dell'asta."Fin da quando avevo cinque anni, ho sempre sognato di fare un viaggio nello spazio. Il prossimo 20 luglio, farò quel viaggio insieme a mio fratello. La più grande avventura, con il mio migliore amico. #GradatimFerociter", ha scritto Jeff Bezos sul suo profilo Instagram.Così il fratello Mark Bezos in un video: "Non mi aspettavo neanche che (Jeff) annunciasse che sarebbe stato presente nel primo volo. Che incredibile opportunità, non solo fare questa avventura ma farla con quello che è il mio migliore amico".