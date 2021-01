Janet Yellen al cospetto del Senato: l'appello al governo Biden 'Act Big' con piano anti-Covid

Laura Naka Antonelli 19 gennaio 2021 - 06:29

MILANO (Finanza.com)

"Nè il presidente eletto (Joe Biden), né io, proponiamo questo piano di aiuti senza un aumento del peso del debito sul paese. Ma in questo momento, con i tassi di interesse ai minimi storici, la cosa più intelligente da fare è agire in modo importante". Così dirà oggi Janet Yellen, ex presidente della Federal Reserve, scelta da Biden per la sua squadra di governo come nuova segretaria al Tesoro, nel discorso che proferirà oggi alla commissione di Finanza del Senato.Il governo, sottolinerà Yellen in base a quanto risulta dagli estratti del discorso che ha preparato per il suo intervento, dovrà "act big" con il nuovo piano di stimoli economici anti pandemia Covid.Il piano, come annunciato giorni fa dallo stesso Biden, avrà un valore di $1,9 trilioni."Credo che i benefici supereranno di molto i costi, specialmente se ci prenderemo cura delle persone che stanno facendo fatica ad andare avanti da molto tempo", dirà Yellen, in base a quanto emerge dagli estratti del suo discorso ottenuti dall'agenzia di stampa Reuters.