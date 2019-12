James Bullard: "Non vedo alcuna ragione di cambiare i tassi nel 2020"

Alessandra Caparello 19 dicembre 2019 - 17:24

MILANO (Finanza.com)

Non vedo alcun motivo di cambiare i tassi nel 2002. Così il presidente della Federal Reserve di St. Louis, James Bullard parlando al Wall Street Journal.Bullard è stato una delle principali colombe all’interno della banca centrale americano, ma oggi pare tornato sui suoi passi sostenendo che al momento non sono appropriati ulteriori tagli. Secondo Bullard, le incertezze commerciali stanno diminuendo e le imprese stanno imparando ad operare in un ambiente instabile. Inoltre la Fed come un segnale positivo il fatto che la curva dei rendimenti sia tornata ad una forma più normale e inclinata verso l'alto.