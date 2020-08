Jackson Hole, Powell annuncia nuova era per Fed, lancia strategia AIT (average inflation targeting)

Laura Naka Antonelli 27 agosto 2020 - 15:27

MILANO (Finanza.com)

Tocca a Jerome Powell annunciare la svolta storica della Federal Reserve, che qualche analista aveva anticipato in attesa del simposio di Jackson Hole, che ha preso il via nella giornata di oggi. Il numero uno della Fed ha reso noto che il Fomc si focalizzerà d'ora in avanti, in tempi di crisi di coronavirus COVID-19, su un'inflazione media del 2%. Praticamente, la Fed ha appena lanciato lo strumento AIT (average inflation targeting). Ciò significa che la banca centrale sarà più incline rispetto a quanto avvenuto finora a permettere che l'inflazione salga al di sopra del target del 2%, prima di alzare i tassi di interesse. Ciò sognifica che i tassi sui fed funds Usa potrebbero dunque rimanere ai livelli minimi record per un periodo più lungo di tempo. "La Fed metterà l'occupazione davanti all'inflazione nella sua nuova strategia di politica monetaria", ha sottolineato Powell, nell'intervento via webcast.