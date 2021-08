Jackson Hole, Powell: 'monitoreremo attentamente dati in arrivo ed evolversi dei rischi'

Laura Naka Antonelli 27 agosto 2021 - 16:15

MILANO (Finanza.com)

"Monitoreremo attentamente i dati in arrivo e l'evolversi dei rischi". Così il presidente della Fed Jerome Powell, nel discorso sull'outlook dell'economia Usa, in occasione del meeting di Jackson Hole, che anche in questa edizione del 2021 si tiene in forma virtuale. "Le prospettive sono buone per compiere ulteriori progressi verso il target della massima occupazione", ha aggiunto Powell.