Jackson Hole, Powell (Fed): da luglio più progressi nel lavoro, ma anche maggiore diffusione variante Delta

Laura Naka Antonelli 27 agosto 2021 - 16:12

MILANO (Finanza.com)

"Dal mese di luglio ci sono stati più progressi nell'occupazione, ma c'è stata anche una maggiore diffusione della variante Delta". Così il presidente della Fed Jerome Powell, nel discorso sull'outlook dell'economia Usa, in occasione del meeting di Jackson Hole, che anche in questa edizione del 2021 si tiene in forma virtuale."Negli ultimi mesi, l'outlook per il mercato del lavoro è migliorato in modo considerevole", ha sottolineato il timoniere della banca centrale americana.