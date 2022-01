JP Morgan: utili in calo a $10,4 miliardi in IV trimestre ma meglio stime. Fatturato sale a $30,35 MLD

Laura Naka Antonelli 14 gennaio 2022 - 13:13

MILANO (Finanza.com)

JP Morgan ha annunciato di aver concluso il quarto trimestre del 2021 con utili per $10,4 miliardi, o un utile per azione di 3,33 dollari, meglio dei $3,01 per azione attesi dal consensus degli analisti. L'eps tuttavia è sceso rispetto ai $3,79 per azione dello stesso periodo dell'anno precedente, quando i profitti si erano attestati a $12,14 miliardi.Il fatturato è stato pari a $30,35 miliardi, meglio dei $29,9 miliardi del consensus, e in crescita rispetto ai $30,16 miliardi del quarto trimestre del 2020.Il margine interesse di interesse netto è avanzato del 3% a $13,7 miliardi, rispetto ai $13,5 miliardi stimati.Nel complesso, il fatturato legato alla divisione dei mercati è arretrato dell'11% a $5,3 miliardi. Per la precisione, scomponendo il dato, il fatturato della divisione di reddito fisso è sceso del 16% a $3,3 miliardi, mentre quello della divisione di equity ha segnato un ribasso del 2% a $2 miliardi."L'economia continua a fare bene nonostante gli ostacoli legati alla variante Omicron, all'inflazione e alle strozzature della catena dell'offerta - ha commentato il ceo Jamie Dimon - I crediti continuano a versare in buone condizioni, nonostante le commissioni nette estremamente basse, e rimaniamo ottimisti sulla crescita economica, visto che il sentiment delle aziende è positivo, e i consumatori stanno beneficiando della crescita del lavoro e dei salari".Il titolo JP Morgan ha scontato tuttavia la flessione del faatturato della divisione di trading, azzerando i guadagni precedenti la diffusione del bilancio. Da segnalare che il titolo è in rialzo del 6,2% dall'inizio dell'anno, rispetto al -2,3% dell'indice S&P 500 e il calo pari a -0,6% del Dow Jones Industrial Average.